Krebsgesellschaft unterstützt Menschen aus der Ukraine

Die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz hat eine Initiative gestartet, um krebskranke geflüchtete Menschen aus der Ukraine zu unterstützen. Auch der Standort Koblenz beteiligt sich an dem Projekt "Krebskrank und auf der Flucht - wir helfen". Die Gesellschaft will mit der Initiative nach eigenen Angaben einen Beitrag dazu leisten, dass krebskranke Menschen aus der Ukraine ihre Therapie in Deutschland schnellstmöglich fortsetzen können. Am Standort in Koblenz seien bereits acht bis zehn Anfragen von erkrankten Ukrainern eingegangen. Der Standort unterstützt sie bei der medizinischen Vernetzung, beispielsweise mit dem Bundeswehrzentralkrankenhaus, bei der finanziellen und psychologischen Beihilfe oder auch durch Dolmetscher.