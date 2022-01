Krankenhäuser sehen berufsbezogene Impfpflicht gelassen

Krankenhausträger und Seniorenheime im Norden von Rheinland-Pfalz rechnen nach eigenen Angaben nicht damit, dass sie wegen der Corona-Impfpflicht Mitarbeitende verlieren werden. Sie sagten dem SWR, bei ihnen sei bereits fast das gesamte Personal geimpft und geboostert. In der Seniorenresidenz Moseltal in Koblenz liegt die Impfquote nach Angaben des Leiters bei fast 100 Prozent, nicht nur bei den Pflegekräften, sondern auch beim Küchenpersonal oder der Haustechnik. Das ist den Angaben zufolge auch im Alten- und Pflegeheim des Hospitalfonds Montabaur und im Seniorenzentrum in Simmern im Hunsrück so.