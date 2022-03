Geburtsklinik im Ahrtal sucht neues Personal

Das Marienhaus-Klinikum in Bad Neuenahr-Ahrweiler sucht dringend neues Personal für seine Geburtsstation. Im Sommer gehe unter anderem der Chefarzt der Station in den Ruhestand, bis dahin müsse eine Nachfolge gefunden werden. Grundsätzlich wolle man aber an der Geburtsklinik festhalten, sagte Jochem Messemer, Vorsitzender der Marienhaus-Gruppe: "Es ist für uns klar, dass wir die Geburtsklinik gerade auch in der Situation hier im Ahrtal nicht aufgeben. Auch wenn das für uns defizitär ist. Wir sind allerdings auch in guten Gesprächen mit den Krankenkassen. Es gibt ja auch eine Initiative auf Bundesebene, gerade solche Standorte zu unterstützen."