Das St. Nikolaus-Stiftshospital in Andernach bekommt mehr als zehn Millionen Euro vom Land. Das hat das Gesundheitsministerium in Mainz mitgeteilt. Damit soll die komplette OP-Abteilung mit dem Aufwachraum und dem Lager für steriles Material umgebaut und modernisiert werden. Danach sollen im St. Nikolaus-Stiftshospital in Andernach die Arbeitsabläufe im OP-Bereich neu geordnet werden.