Kraniche rasten am Dreifelder Weiher

Tausende von Kranichen ziehen zurzeit über Deutschland und können auch im Westerwald auf ihrem Zug in den Süden beobachtet werden. Wie der Umweltverband Naturschutzinitiative berichtet, fliegen die Vögel nun auch auf einer Route am nördlichen Alpenrand, die seit vielen Jahren nicht benutzt wurde. Neben dem Naturschutz- und Vogelschutzgebiet Dreifelder Weiher seien auch der Stegskopf, das Neunkhausener Plateau und das Wildenburger Land Gebiete, in denen immer wieder einmal Kraniche Rast einlegen - insbesondere bei Schlechtwetter, oder um Energie zu tanken.