Prozess um mutmaßlichen Totschlag

Vor dem Landgericht Koblenz wird seit Montag einem Mann der Prozess gemacht, der einen anderen Mann tödlich verletzt haben soll. Der 36 Jahre alte Beschuldigte soll nach Angaben des Landgerichts am frühen Morgen des 22. Juni mit einem Mitbewohner in Streit geraten sein, und zwar in dem Haus in Kottenheim im Kreis Mayen-Koblenz, in dem sie gemeinsam wohnten. Während des Streits soll der Beschuldigte mit einem Messer dem 27-Jährigen mehrfach in die Brust gestochen haben. Dieser wurde so schwer verletzt, dass er später auf der Intensivstation eines Krankenhauses starb. Der Angeklagte sitzt seitdem in Untersuchungshaft.