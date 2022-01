Neubürger können kostenlos Bus fahren

In Koblenz können Neubürger ab sofort einmalig drei Tage lang umsonst Bus fahren. Sie bekommen bei ihrer Anmeldung einen Gutschein für ein kostenloses Drei-Tages-Ticket der Koblenzer Verkehrsbetriebe koveb, teilte die Stadtverwaltung mit. Mit dem ÖPNV Gutschein könnten Neubürger per Bus die Stadt erkunden und Buslinien etwa zur Arbeit oder zur Schule kennenlernen, so Oberbürgermeister David Langner (SPD). Die Stadt will damit erreichen, dass mehr Menschen ihr Auto häufiger stehen lassen und stattdessen Bus und Bahn fahren. Die Einführung des kostenlosen Drei-Tages-Tickets für Neubürger in Koblenz geht auf eine Initiative der Jungen Union zurück, daraufhin hatte die CDU im Stadtrat einen Antrag für ein zweiwöchiges kostenloses Bus-Ticket für Neubürger gestellt. Der Stadtrat entschied sich aber für den Drei-Tage-Gutschein.