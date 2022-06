Offenbar keine Verbindung zu Koblenzer Mordfall Straten

Nach dem Fund eines abgetrennten Kopfes und des Torsos eines Mannes am Dienstag in Bonn haben die Ermittler der Mordkommission neue Informationen. Demnach soll das Opfer bereits tot gewesen sein, als ihm der Kopf abgetrennt wurde.

Das habe die Obduktion der Leiche ergeben. Nach den Untersuchungsergebnissen ist der Mann eines natürlichen Todes gestorben, in Folge einer schweren Erkrankung. Die Ermittlungen gegen einen 38-jährigen Verdächtigen, der sich bislang nicht zur Tat eingelassen hat, werden aus diesem Grund wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe fortgesetzt. Gegen ihn erging am Mittwoch ein Haftbefehl.

Opfer und Verdächtiger sollen sich gekannt haben

Zuvor hatten Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass sich das 44 -jährige Opfer und der verdächtige 38-Jährige, der noch am Dienstag in der Nähe des Kopfes am Bonner Landgericht festgenommen worden war, aus der Bonner Obdachlosenszene kannten. Außerdem sollen beide bei der Bonner Polizei wegen Drogen- und Eigentumsdelikten aktenkundig sein. Der 38-Jährige war demnach mehrfach vorbestraft und im Gefängnis.

Fundort der Leiche in der Nähe eines Biergartens

Der Torso des Mannes lag etwa einen Kilometer vom Kopf entfernt in der Nähe eines beliebten Biergartens am Bonner Rheinufer. Dabei handelte es sich den Angaben der Polizei zufolge um den Schlafplatz des Opfers. Das Lokal soll gut besucht gewesen sein. Dennoch gebe es bislang keine Zeugen zu dem Vorfall.

Offenbar keine Verbindung zum Fall Gerd Michael Straten in Koblenz

Der Mordfall Straten Der Obdachlose Gerd Michael Straten wurde am 22. März 2018 enthauptet auf dem Koblenzer Hauptfriedhof gefunden. Der damals 59-Jährige war zuletzt einen Tag vor seinem Tod in seinem Stamm-Café am Koblenzer Hauptbahnhof gesehen worden. Bis Ende der 90er-Jahre hatte Straten ein Kunstgeschäft in der Koblenzer Altstadt betrieben. Dann verlor er den Laden und lebte auf der Straße. Der Mord hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Polizei suchte mit einer öffentlichen Fahndung und auch in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" nach Zeugen. Der Fall konnte bisher nicht gelöst werden.

Neben Zeugen sucht die Polizei Bonn weiter die Tatwaffe, mit der der Beschuldigte den Kopf seines Bekannten abgetrennt haben soll. Der aktuelle Fall in Bonn weckt Erinnerungen an den Mord an Gerd Michael Straten. Doch nach Angaben der Polizei Bonn schließen die Ermittler derzeit einen Zusammenhang mit dem Mord an dem Obdachlosen in Koblenz aus.

Die Grabstelle am 4. Todestag von Gerd Michael Straten auf einem Friedhof in Koblenz SWR

Dessen enthauptete Leiche hatten Fußgänger vor vier Jahren am Koblenzer Hauptfriedhof aufgefunden. Der Fall wurde nie geklärt. Die Polizei Koblenz sagte dem SWR, sie stehe weiter mit den Kolleginnen und Kollegen in Bonn in Kontakt, um eventuelle Ähnlichkeiten in dem Fall zu überprüfen.