Zum Start der neuen Karnevalssession werden Polizei und Ordnungsamt in Koblenz die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Zum Beispiel dann, wenn private Feiern gemeldet werden. Die Kontrollen sollen aber nicht wegen des Karnevalauftaktes verstärkt werden. Generell sei die Polizei seit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung vermehrt auf den Straßen in Koblenz unterwegs. In Koblenz ist der traditionelle Karnevalsauftakt auf dem Münzplatz abgesagt. Stattdessen will die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval AKK mit einem Internet-Film in die Session starten.