Seit einer Woche steht der Prototyp eines kontaktlosen Weihwasserspenders im Mariendom in Andernach. Nach Angaben des zuständigem Pfarrer kommt der Spender bei den Gläubigen sehr gut an. Deshalb solle der Spender als dauerhafte Lösung im Mariendom bleiben, teilte Pfarrer Stefan Dumont mit. Die Menschen seien durch Corona sensibler geworden, was Keime, Bakterien und Infektionen angehe. Der kontaktlose Spender sei daher auch nach der Corona-Pandemie eine sinnvolle Alternative zu den traditionellen Weihwasserbecken. Der Spender wurde von einer Firma aus Aachen entwickelt und ist der erste im nördlichen Rheinland-Pfalz. Er ist so hoch wie ein normales Weihwasserbecken. Wenn die Besucher des Mariendoms ihre Hände unter den Wasserhahn halten, gibt er zwei Tropfen des gesegneten Wassers ab.