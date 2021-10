Ehrenamtliche Helferin soll keine kostenlosen Essen mehr ausgeben

In Bad Neuenahr gibt es einen Konflikt um ein Versorgungszelt, bei dem sogar der Bundespräsident involviert ist. Doch was steckt dahinter? Kurz: Eine Meinungsverschiedenheit.

Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Ahrtal besucht, spricht ihn Zeliha Atac vor laufender Kamera an und sagt: "Ich möchte, dass der Staat uns bitte unterstützt und dass die Stadt hinter uns steht. Man sagt uns, wir sollen die Versorgungszelte abbauen." Diese Aussage hat für Wirbel gesorgt. Immerhin haben viele Medien über den Besuch Steinmeiers berichtet, und offenbar verlangt das Bundespräsidialamt jetzt auch eine Stellungnahme der Stadt zum Thema. Vor Ort sagte Steinmeier, dass ihre Botschaft und Klage angekommen sei. Doch ist die Aufregung berechtigt? Die Stadt Bad Neuenahr - Ahrweiler sagt: Nein. Das Zelt soll gar nicht abgebaut werden. Also alles gut? Nein. Es ist etwas komplizierter.

Zeliha Atac betreibt eines von mehreren Versorgungszelten in der Stadt Bad Neuenahr - Ahrweiler. Ihr Zelt Zeliah's Treff steht auf dem Parkplatz eines lokalen Automobilhändlers, der wegen der Flut selbst geschlossen hat. Dort gibt sie täglich kostenlose Essen aus, an jeden, der vorbei kommt und fragt. Die Arbeit von ihr und ihrem Team ist dabei komplett ehrenamtlich, Atac bekommt kein Geld.

Der Knackpunkt: Wie soll es mit dem Zelt weitergehen?

Die Stadt möchte ab November nicht mehr, dass kostenloses Essen ausgegeben wird. Aktuell kann jeder kommen und bekommt etwas, nicht nur Anwohner und Betroffene, sondern auch auswärtige Helfer und Handwerker, die für Geld dort arbeiten. Die Stadt möchte zwar die Zelte als Treffpunkte für die Anwohner behalten, aber sie sagt auch: Den Bedarf für kostenloses Essen gebe es nicht mehr. Und man wolle auch nicht Menschen durchfüttern, die sich auch anders Essen leisten könnten. Schließlich hätten auch schon wieder Geschäfte geöffnet. In den Zelten sollen jetzt 3-5 Euro pro Essen verlangt werden.

Zeliha Atac sieht weiter Bedarf

Genau dagegen wehrt sich Zeliha Atac mit ihrem Appell an den Bundespräsidenten. Sie findet: Das kostenlose Essen werde weiter gebraucht. Sonst würde der Treffpunkt nicht mehr funktionieren, Menschen nicht mehr kommen und vereinsamen. Und auch die Anwohner, die am Nachmittag regelmäßig ins Zelt kommen, sagen das. Der Tenor der älteren Menschen: Sie haben eine kleine Rente, das kostenlose Essen hilft ihnen weiter. Es geht also auch um Armut.

Zeliha's Treff ist am Nachmittag gut besucht. SWR

Dieses Zelt ist etwas besonderes

Zeliha Atacs Zelt unterscheidet sich von den anderen Zelten. Das Besondere: Zeliha Atac ist Helferin der ersten Stunde. Direkt nach der Flut hatte sie komplett in Eigeninitiative Essensspenden eingesammelt und nach eigenen Angaben 1000 Essen am Tag herausgegeben. Jetzt, fast drei Monate später, sind es nur noch um die 100 Essen am Tag. Die Spenden kamen vor allem aus der türkischen Community, wie Atac erzählt. Auch jetzt kommt das Essen aus Spenden, die Atac selbst organisiert. Nur das Zelt selbst wird von der Stadt bezahlt. Die möchte das Essen jetzt auch selbst übernehmen. Sie möchte Versorgungssicherheit.

Verwaltungsdenken vs. Spontanität

Es scheint, als ob zwei Seiten nicht verstehen, was der jeweils andere will. Atac möchte flexibel und eigenständig handeln. So wie sie es seit Juli macht, mit Solidarität und ohne Bürokratie. Die Stadt muss stattdessen Verwaltungshandeln rechtfertigen, will die lokale Wirtschaft in Gang bekommen und möchte die Zügel in der Hand halten. Zum Glück haben beide Seiten gegenüber dem SWR ihre Bereitschaft beteuert, miteinander reden zu wollen.