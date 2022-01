per Mail teilen

Drei Kommunen im Norden von Rheinland-Pfalz werden "Host Towns“ für die Special Olympics im Jahr 2023. Host Towns sind Kommunen, die von den Athleten vor dem offiziellen Start der Wettkämpfe in Berlin erkundet werden. Neben Neuwied sind das Mendig und die Stadt Koblenz, gemeinsam mit dem Kreis Mayen-Koblenz. Die Special Olympics für Menschen mit Behinderung finden 2023 zum ersten Mal in Deutschland in Berlin statt.