Der Koblenzer Kommunalpolitiker und Fraktionsvorsitzende der Wählergruppe Schängel Torsten Schupp ist tot. Das hat die Wählergruppe Schängel bestätigt.

Torsten Schupp ist demnach am Montagabend mit 54 Jahren an den Folgen eines Krebsleidens gestorben. Torsten Schupp war ein Ur-Koblenzer. 1970 in Koblenz-Horchheim geboren, lernte er das Friseurhandwerk und führte in 3. Generation als Friseurmeister den Salon "Der Friseur Schupp".

Torsten Schupp war Kommunalpolitiker, Karnevalist, Friseur und DJ

Seit 2009 war er Mitglied im Koblenzer Stadtrat. Damals noch für die FDP. 2017 ließ er sich als Oberbürgermeisterkandidat aufstellen. 2019 trat er aus der FDP aus und gründete die Wählergruppe Schupp - später Wählergruppe Schängel.

Letztes Jahr freute er sich, dass unter anderem auf den Antrag seiner Fraktion hin in der Altstadt Fußgängerampeln mit dem Schängel realisiert wurden. Als DJ "Torty de Banana" legte er in Clubs in Koblenz und in Bulgarien auf.

Mit Herzblut Karnevalist aus Koblenz

Eine weitere große Leidenschaft war der Karneval. Obwohl er schon schwer an Krebs erkrankt war, stand Torsten Schupp am 11.11.2024 beim Start in die neue Session auf der Bühne bei der großen Karnevalsparty auf dem Münzplatz und heizte der Menge ein. Bis zuletzt besuchte er auch noch Karnevalsveranstaltungen in Koblenz.

Im Karnevalsverein Narrenzunft Gelb-Rot Koblenz war Torsten Schupp 35 Jahre lang Mitglied. Er sei immer hilfsbereit gewesen, sagt der Vorsitzende Henry Schütt. "Wir werden dich immer in Ehren halten!" Torsten Schupp hätte laut Schütt zudem nicht gewollt, dass die Menschen jetzt traurig sind. "Rock die Party da oben - schau auf uns runter - sei stolz auf uns und mach es gut, mein lieber Freund."

Torty de Banana, alias Torsten Schupp, sorgte beim Start in den Karneval immer für Stimmung auf dem Münzplatz und regte die Närrinen und Narren zum Mitsingen an, so wie hier im Jahr 2022. SWR

Koblenzer Oberbürgermeister würdigt Schupps Arbeit für die Stadt

Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) würdigt die jahrelange Arbeit von Torsten Schupp für die Stadt Koblenz. "Mit Torsten Schupp verliert die Stadt Koblenz ein Original – im besten Sinne: Er war unvergleichlich, unkonventionell, hatte immer die Mitmenschen im Blick, war äußerst motiviert und engagiert."

Torsten Schupp sei einem Streit für die gute Sache nicht aus dem Weg gegangen, aber die Hand zur Versöhnung habe er immer wieder gerne und schnell gereicht, sagt Langner. "Er hinterlässt eine nicht zu schließende Lücke. Er wird uns fehlen."