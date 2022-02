Bistum Limburg: Kommission zur Missbrauchsaufarbeitung startet

Jetzt also auch ein ehemaliger Papst. Als Kardinal soll Joseph Ratzinger Missbrauch vertuscht und Täter geschützt haben. Die katholische Kirche wirkt ramponiert, die Riege der deutschen Bischöfe ratlos wie nie. Selbst viele Reformwillige zweifeln, ob diese Kirche noch zu retten ist, sie denken an Austritt, wollen aber katholisch bleiben. Doch geht das in der römisch-katholischen Papstkirche: Glaube ohne Institution? Lukas Meyer-Blankenburg diskutiert mit Nora Bossong - Schriftstellerin und Mitglied im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, Berlin, Dr. Christiane Florin - Journalistin beim Deutschlandfunk, Köln,

Dr. Manfred Lütz - Theologe und Psychiater, Köln mehr...