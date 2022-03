Ärger mit Transdev - was muss noch passieren?

Seit drei Monaten gibt es in der Vordereifel viel Wirbel um das Busunternehmen Transdev. Dennoch will der Kreis Mayen-Koblenz am Anbieter festhalten. SWR Reporterin Martina Gonser kommentiert.

Gefährliche Wendemanöver von Busfahrern, die ihre Route nicht kennen, ein umgefahrenes Bushäuschen, vor Panik schreiende Kinder, die vom Busfahrer einfach im falschen Dorf aus dem Bus geschmissen und stehen gelassen werden.... die sozialen Netzwerke sind voller Beispiele, was schief läuft. Was muss eigentlich noch passieren, dass der Kreis Mayen-Koblenz handelt und sich von dem privaten Bus-Unternehmen Transdev trennt? Oder zumindest ein Streckennetz kündigt und an ein anderes Busunternehmen vergibt, damit der Öffentliche Nahverkehr im Kreis Mayen-Koblenz besser funktioniert. Und endlich das tut, wofür es bezahlt wird. Aber wenn das Transportunternehmen schon dem SWR gegenüber selbst wörtlich sagt, "wir haben alles getan, was möglich ist, wir wissen nicht, was wir noch tun können“, dann macht das wenig Hoffnung darauf, dass sich die Situation bald bessern könnte. Transdev: Kreisausschuss kommt zu anderer Einschätzung Das sollten eigentlich auch die Mitglieder des Kreisausschusses so sehen. Denn sie sind es, die die Interessen der Bürger vertreten und enorme Summen an Steuergeldern für den Busverkehr ausgeben. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld Maximilian Mumm hat seinem Namen alle Ehre gemacht und tatsächlich Mumm bewiesen. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maximilian Mumm (SPD) hat nach eigenen Angaben als einziger am Montag im Kreisausschuss dafür gestimmt, dem Busunternehmen Transdev zumindest in der Vordereifel die Linien zu kündigen. Das sei mit der Hoffnung verbunden gewesen, dass sich das Unternehmen dann besser auf die anderen Linien im Kreis konzentrieren könne, sagt Mumm. Er hat als einziger die Entscheidung des Kreistages Mayen-Koblenz öffentlich gemacht, jetzt doch alle Buslinien weiter bei der Transdev zu belassen und nicht - wie angekündigt - wenigstens ein Streckennetz zu kündigen und an ein anderes Unternehmen zu vergeben. Eltern denken über Demo nach Der Kreis sagt nichts dazu - und macht sogar eine Kehrtwende, denn eigentlich war er in den vergangenen Monaten zuvor immer offen mit den Problemen umgegangen. Er hatte sogar ein Gutachten in Auftrag gegeben, das zu dem Ergebnis kam, dass man den Vertrag kündigen könnte. Warum man das jetzt doch nicht tut, ist mir ein Rätsel. Verbandsbürgermeister Mumm spricht davon, dass seine Kollegen im Kreisausschuss der Meinung gewesen seien, dass sich die Situation wesentlich verbessert habe. Wer einen Blick in die Sozialen Netzwerke wirft, muss das anders sehen: Eltern überlegen, ob sie eine Demo veranstalten oder den Bürgerbeauftragten einschalten sollen. Vertrauensverlust wegen Bus-Chaos Die Eltern im ländlichen Raum wie dem Kreis Mayen-Koblenz sind auf den Schulbus angewiesen. Hier werden schon Kita-Kinder, also unter Sechsjährige, mit dem Bus abgeholt. Da wollen die Eltern sicher sein, dass ihre Kinder heil ankommen und zwar dort, wo sie hin sollen. Dieses Vertrauen haben viele schon verloren. Manche Eltern fahren seit einiger Zeit ihre Kinder selbst in die Schule oder in die Kita. So werden die Busse, die durch zusätzliche Angebote eigentlich die Bürger vom Auto weg in den ÖPNV holen sollten, nicht voller. Das Transportunternehmen hat längst das Vertrauen bei seinen Kunden verspielt. Dieser Vertrauensverlust droht jetzt auch dem Kreis Mayen-Koblenz.