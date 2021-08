Am Morgen ist auf der Bahnstrecke zwischen Westerburg und Altenkirchen in Höhe Westerburg ein Personenzug der Hessischen Landesbahn mit rund 50 Autoreifen kollidiert. Nach Angaben der Bundespolizei Trier, war eine Umzäunung eines angrenzenden Firmengeländes so stark beschädigt, dass dort gestapelte Reifen in den Gleisbereich rutschten. Zum Zeitpunkt der Kollision waren keine Fahrgäste im Zug. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf etwa 15.000 Euro. Es kam zu Verspätungen im Bahnverkehr.