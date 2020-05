per Mail teilen

In Kördorf im Rhein-Lahn-Kreis ist diese Woche ein Mädchen von einem Hund gebissen und im Gesicht schwer verletzt worden. Die Neunjährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Mädchen mit der Tochter des Hundebesitzers in dessen Hofeinfahrt gespielt. Gegen den Mann wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.