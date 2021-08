Nach dem gewaltsamen Tod einer 48-Jährigen in Königswinter stehen ihre 22 Jahre alte Tochter und deren 15-jährige Freundin von Dienstag an in Bonn vor Gericht. Die beiden Frauen sind wegen Totschlags angeklagt. Anlass soll ein Streit ums Übernachten gewesen sein. Laut Anklage war es an den Weihnachtsfeiertagen 2020 zu dem heftigen Streit mit der schwer kranken Mutter gekommen. Sie soll nicht erlaubt haben, dass die Freundin ihrer Tochter in der Wohnung übernachtet.

Daraufhin sollen die beiden die 48-Jährige gemeinsam mit einem Kissen erstickt haben. Zwei Tage später sollen sie die Tote in Tücher gewickelt und dann in den Kofferraum ihres eigenen Autos gelegt haben.