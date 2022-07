Erstmals seit 2019 gibt es in diesem Jahr wieder das Koblenzer Ufer-Kino (KUK) an der Mosel. Gegenüber vom Deutschen Eck sollen ab dem 18. August an insgesamt elf Abenden Filme unter freiem Himmel gezeigt werden. Mit dabei sind nach Angaben der Organisatoren Filme wie "Top Gun: Maverik", "Elvis" und "West Side Story". Tickets für das Ufer-Kino können unter anderem im Odeon-Apollo-Kinocenter in Koblenz oder auch online gekauft werden. Das KUK konnte in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.