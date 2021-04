Der Koblenzer Stadtrat beschäftigt sich am Donnerstagnachmittag mit dem Bürgerbegehren zum Radentscheid. Außerdem soll der Rat eine Resolution gegen die Erweiterung des Factory Outlet Centers in Montabaur verabschieden. Die Fashion Outlet Grundbesitz GmbH plant das FOC zu erweitern und die Anzahl der Shops von 60 auf 120 zu verdoppeln. Die Erweiterung sei zwar noch nicht beschlossen, sagte Oberbürgermeister Langner, trotzdem wolle man frühzeitig ein Signal setzen und mit der Resolution den Einzelhandel stärken. Außerdem soll auf der Ratsitzung das Bürgerbegehren zum Thema "Radentscheid" von den Initiatoren präsentiert werden. Im nächsten Schritt soll dann ein Zukunftsplan erarbeitet werden, wie der Radverkehr in der Stadt in den kommenden Jahren aussehen soll. Die getroffenen Vereinbarungen sollen dann laut Oberbürgermeister Langner noch vor der Sommerpause dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden.