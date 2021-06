per Mail teilen

Im Fall der Corona-Globuli, die von einer Apotheke in Koblenz verkauft worden sind, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Der Verkauf des homöopathischen Mittels hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

Ein Sprecher der Koblenzer Staatsanwaltschaft sagte dem SWR, es gehe bei den Ermittlungen um den Verdacht des Verstoßes gegen das Heilmittelwerbegesetz und das Arzneimittelgesetz.

Homöopathie aus Impfstoffresten

Demnach wird der Apothekerin aus Koblenz vorgeworfen, dass sie homöopathische Globuli aus Impfstoffresten angeboten und verkauft haben soll, obwohl wissenschaftlich nicht belegt sei, dass die Präparate auch wirken. Laut Staatsanwaltschaft hat die Apothekerin nun die Möglichkeit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen.

Koblenzer Apotheke hatte im Internet mit den Globuli geworben

Die Koblenzer Apotheke hatte im Mai auf ihrer Internetseite für die Corona-Globuli folgendermaßen geworben: "Wir haben Pfizer/BioNTech Covid-19-Vaccine in potenzierter Form bis D30 als Globuli oder Dilution (zur Ausleitung) vorrätig." Damit habe die Apotheke in Aussicht gestellt, dass das homöopathische Mittel eine Wirkung habe, die aber nicht belegt sei, so die Staatsanwaltschaft.

Verkauf der Corona-Globuli wurde schnell gestoppt

Die Werbung für die Corona-Globuli aus Impfstoffresten auf der Internetseite hatte innerhalb kurzer Zeit in den sozialen Medien einen Shitstorm gegen die Apotheke ausgelöst. Daraufhin stoppte die Apotheke den Verkauf der Globuli und entfernte die Werbung von der Internetseite.

Auch das rheinland-pfälzische Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als Apothekenaufsicht reagierte und untersagte den Verkauf des homöopathischen Produkts vorsorglich.

Corona-Globuli sollen kein Ersatz für Impfung sein

Nach Angaben der Apothekerin wurden nur "Minitropfen" des Biontech-Impfstoffs homöopathisch als Globuli-Kügelchen aufbereitet. Diese seien aber kein Ersatz für eine Corona-Impfung. Sie sollten dafür sorgen, dass bereits verabreichte Corona-Impfungen "besser und richtiger wirken, möglichst ohne Nebenwirkungen zu entfalten". Gegenüber dem SWR räumte die Apothekerin aber ein, dass dies nicht wissenschaftlich belegt sei.

Das homöopathische Mittel sei nur auf Kundenanfrage hergestellt und weniger als ein Dutzend Mal verkauft worden. Die Kunden seien in erster Linie Ärzte und Heilpraktiker gewesen, bei denen die Apothekerin gewusst habe, dass ihnen die Anwendung und Wirkung des Mittels klar sei.

Reste aus Impfdosen stammten aus Koblenzer Impfzentrum

Die Reste aus Impfdosen stammten laut Apothekerin von einem Koblenzer Impfzentrum in Absprache mit dem Gesundheitsministerium. Dies bestätigte auch der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD). Die Apotheke habe sich verpflichtet, alle rechtlichen Aspekte selbst zu klären, sagte Langner. Dies sei mit der Stadt abgesprochen gewesen.