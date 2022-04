Oberbürgermeister Langner zieht positive Halbzeitbilanz

Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) zieht nach der ersten Hälfte seiner Amtszeit eine positive Bilanz. In den vergangenen vier Jahren habe er viele selbstgesetzte Ziele umsetzen können, sagte Langner im SWR-Interview. Dazu gehöre zum Beispiel die Gründung der koveb als stadteigenem Nahverkehrsbetrieb. Gerade der Blick in die umliegenden Landkreise - wie Mayen-Koblenz mit seinem Bus-Chaos - zeige, wie wichtig es sei, von privaten Anbietern unabhängig zu sein. Auch beim Thema Radwege sei einiges passiert, sagte Langner. Allerdings habe er gehofft, in den ersten vier Jahren als Oberbürgermeister hier mehr bewegen zu können. Die Corona-Pandemie bezeichnete er als größte Herausforderung seiner Amtszeit. In den letzten gut zwei Jahren sei er in der Krise weniger als Bürgermeister, sondern eher als Krisenmanager gefragt gewesen.