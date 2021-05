Obdachlose, die in Koblenz leben, sollen bald gegen Corona geimpft werden. Die Wohnungslosen-Hilfe "Die Schachtel" hat deshalb Bedarf für 55 Impfdosen ans Land gemeldet.

Dafür seien zunächst erstmal alle Menschen gezählt worden, die postalisch bei der "Schachtel" gemeldet seien, sagt Sozialarbeiter Jürgen Michel. Eigentlich betreuten die Sozialarbeiter im Koblenzer Stadtgebiet aber noch mehr Wohnungslose, die allerdings nirgendwo registriert seien, so Michel.

Somit würden eigentlich mehr Impfdosen benötigt, allerdings gebe es keine Garantie dafür, diese Menschen überhaupt zu erreichen oder sie dann auch noch zu einem Impftermin bewegen zu können. Es könnte also Impfstoff übrig bleiben, deshalb hätten die Verantwortlichen erstmal nur Bedarf für die 55 Dosen angemeldet.

Einmalimpfstoff von Johnson & Johnson als Vorteil

Die Wohnungslosen sollen den Angaben zufolge mit dem neuen Corona-Schutzimpfstoff von Johnson & Johnson geimpft werden, der nur einmal verabreicht werden muss. Das ist nach Einschätzung von Michel ein großer Vorteil, weil die Wohnungslosen dann nur dazu bewegt werden müssten zu einem Termin zu kommen.

Einen konkreten Impftermin für die Wohnungslosen in Koblenz gibt es den Angaben zufolge noch nicht. Auch der Ort, an dem die Impfungen stattfinden sollen, stehe noch nicht fest, sagt Sozialarbeiter Michel. Das Land werde das noch weiter organisieren. Es hatte in der vergangenen Wochen bei Obdachloseneinrichtungen in ganz Rheinland-Pfalz den Bedarf an Impfdosen abgefragt.