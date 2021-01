Das Medizinische Versorgungszentrum für Labortechnik in Koblenz bereitet sich auf eine neue Untersuchungsmethode vor, mit der das Erbgut von Corona-Viren ausgelesen werden kann. Das Koblenzer Labor ist eines von drei in Rheinland-Pfalz, in dem die sogenannte Sequenzierung durchgeführt werden soll. Die Methode dient dazu, Virus-Mutationen zu erkennen. Bisher wurde in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern kaum sequenziert. Die Bundesregierung will das ändern und Geld bereitstellen. Das Labor in Koblenz hat nach eigenen Angaben alle Geräte und genug Personal, um die Untersuchungen durchzuführen. Mit der Sequenzierung könne aber erst begonnen werden, wenn benötigte chemische Substanzen zur Verfügung stünden. Die Reagenzien seien bestellt, aber wegen Lieferengpässen noch nicht eingetroffen.