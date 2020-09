Trotz Corona-Pandemie soll in Koblenz auch in der kommenden Session Karneval gefeiert werden. Darauf hat sich die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), der ingesamt 43 Vereine angehören, verständigt.

Allerdings könne wegen der Corona-Schutzverordnung nur in stark eingeschränkter Form gefeiert werden. So soll es zwar am 11.11. in Koblenz einen Karnevalsauftakt im Freien geben. Wo genau, ist bislang noch unklar. Mehr als 200 bis 300 Menschen könnten aber nicht dabei sein.

Eine öffentliche Inthronisation des Prinzen und der Confluentia sei nicht geplant. Generell werde es Saalkarneval gar nicht oder nur mit einem Kleinstpublikum geben. Stattdessen sollen einige Events im Internet gestreamt werden.

Kleiner Rosenmontagsumzug geplant

Auch ein kleiner, eingeschränkter Rosenmontagsumzug soll stattfinden, hauptsächlich für Kinder. Aktuell liefen noch Gespräche mit der Stadt, wie die Pläne genau umgesetzt werden könnten.