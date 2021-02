Gastronomen in Koblenz müssen auch dieses Jahr keine Sondernutzungsgebühren für die Außenbewirtschaftung zahlen. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Damit würden der Stadt zwar etliche Tausend Euro an Einnahmen entgehen, hieß es. Die Maßnahme sei aber notwendig, um die durch Corona gebeutelte Gastronomie stärker zu entlasten, so die Begründung.