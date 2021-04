per Mail teilen

Die Mitglieder der "Gruppe S." sollen Angriffe auf Moscheen und Mordanschläge auf Politiker geplant haben. Angeblich wollten sie so das politische System destabilisieren - mit dabei auch ein Mann aus Koblenz.

Der Koblenzer Angeklagte soll mit der Gruppe Anschläge auf Moscheen geplant haben. Der Generalbundesanwalt geht laut Anklage davon aus, dass die Männer sich im Herbst 2019 zusammengetan haben, um Moscheen zu attackieren und Anschläge auf Politiker wie Robert Habeck oder Anton Hofreiter (beide Grüne) zu verüben. Demnach wollte die Gruppe bürgerkriegsähnliche Zustände herbeiführen, um das gesellschaftliche System in Deutschland zu erschüttern und umzustürzen.

Koblenzer auch wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt

Im Rahmen einer bundesweiten Razzia im Februar 2020 war der Koblenzer Angeklagte Wolfgang W. festgenommen worden. Ihm wird zusätzlich zur Bildung einer terroristischen Vereinigung auch illegaler Waffenbesitz vorgeworfen. Denn er und einige der anderen aus der Gruppe hatten sich bereits Waffen beschafft, nachdem die Männer zuvor beschlossen hatten, 50.000 Euro in den Kauf von Waffen zu investieren. Der mutmaßliche Anführer der Gruppe soll zudem aus der Untersuchungshaft heraus den Auftrag zum Mord an einem Informanten gegeben haben.

Ein Gruppenfoto des Gründungstreffens der mutmaßlichen rechtsterroristischen "Gruppe S." an der “Hummelgautsche” bei Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) im September 2019. SWR

Die "Gruppe S." ist von den Ermittlern nach ihrem mutmaßlichen Initiator Werner S. benannt, der aus der Nähe von Augsburg stammt. Sie soll bundesweit aktiv gewesen sein. Ausgehoben wurde die Gruppe nach einen Treffen im Februar 2020 im westfälischen Minden. Damals sollen die Pläne konkreter geworden sein. Offenbar wurde der Kauf von Waffen vorbereitet. Zudem sorgte sich die Polizei nach SWR-Recherchen um das Wohl eines V-Mannes in der Gruppe. Eine bundesweite Razzia folgte. Die Behörden hatten die Gruppe schon länger im Visier, denn der V-Mann hatte den Beamten schon zuvor Hinweise auf die Gruppe und ihre Aktivitäten gegeben.

Informant hatte Polizei entscheidende Hinweise geliefert

Aufgeflogen war die Gruppe dank eines Informanten in der Gruppe, der die Ermittler regelmäßig über das Vorgehen der Männer informiert hatte. Er ist in dem Prozess als Kronzeuge aufgeführt. Die Gruppe soll sich mehrfach persönlich getroffen haben, aber auch über Chats kommuniziert haben. Mitte Februar 2020 gab es dann Razzien in ganz Deutschland, bei denen die Männer festgenommen wurden. Sollten sie verurteilt werden, drohen Strafen von bis zu zehn Jahren Haft. Bis dahin wird es aber noch dauern. Für den Prozess sind Stand jetzt bereits 30 Verhandlungstage bis Ende August geplant. Er laufe unter aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen ab, sagte Gerichtssprecher Matthias Merz dem SWR.