Ein Auslandsaufenthalt, ein Praktikum oder ein FSJ: Viele Abiturienten wollen sich nach dem Abschluss eine kurze Auszeit gönnen. Wegen Corona fallen aber viele Pläne ins Wasser.

In ein paar Monaten wäre Anne Degen auf dem Weg in die USA gewesen. Nach dem Abitur wollte sie dort ein Jahr als Au-pair verbringen. Eine nette Gastfamilie hatte sie schon gefunden. Der Traum der Koblenzerin scheint aber vorerst geplatzt: Es herrscht ein Einreiseverbot in die USA. Die 19-Jährige ist enttäuscht: „Die aktuelle Situation empfinde ich als sehr nervenaufreibend. Es ist nicht klar, ob ich mein Au-pair-Jahr überhaupt antreten kann und wenn ja, wann.“

Abiturientin Anne Degen aus Koblenz wäre im Frühjahr eigentlich für ein Au-pair-Jahr nach Chicago geflogen. Aber in den USA herrscht wegen Corona aktuell ein Einreiseverbot. privat

Viele Abiturienten bleiben trotzdem gelassen

Auch Simon Gräwen wollte nach dem Abitur ins Ausland. Mit drei Freunden war geplant, einen Camper zu kaufen und durch Europa zu fahren. Jetzt überlegen die Freunde, ob sie die Reise stattdessen mit dem Zug machen sollen, um so flexibler zu sein. "Die Idee, der Wunsch, Europa zu entdecken, ist immer noch da", sagt der 18-Jährige, "das wollen wir uns nicht nehmen lassen."

Felix Heim aus Hillscheid im Westerwald hatte eigentlich geplant, ein halbes Jahr als Volunteer nach Taizé in Frankreich zu gehen, bevor er mit dem Studium in Mainz beginnt. Da ein Auslandsaufenthalt nicht möglich ist, fängt er früher als geplant schon im Sommer an, zu studieren. Der Abiturient hatte sich eigentlich auf die Uni, auf die neue Stadt und neue Freunde gefreut. Stattdessen wird er erst einmal bei seinen Eltern wohnen bleiben, denn die Seminare und Vorlesungen laufen wegen Corona nur digital ab.

Auslandsreisen und Praktika werden zur Nebensache

Solin Falah aus Brey wollte direkt nach dem Abitur ein Pflegepraktikum in einem Krankenhaus machen und so einen Einblick in den Arbeitsalltag eines Mediziners bekommen, bevor sie sich für den Beruf entscheidet. Ein Praktikum in einem Krankenhaus ist wegen der Pandemie aber im Augenblick natürlich nicht möglich. Die Schülerin hat zudem gerade andere Sorgen: Ihr Vater liegt nach einer Corona-Infektion im Koma. "Während die anderen Angst haben ihr Abiballkleid in ein paar Wochen nicht anziehen zu können, habe ich Angst, dass ich mich bald von meinem Vater verabschieden muss."

Solin Falah aus Brey kann wegen der Pandemie nicht wie geplant ein Pflegepraktikum in einem Krankenhaus machen. privat

"Während die anderen Angst haben ihr Abiballkleid in ein paar Wochen nicht anziehen zu können, habe ich Angst, dass ich mich bald von meinem Vater verabschieden muss." Solin Falah, Koblenzer Abiturientin

Die Abiturientin kann zwar verstehen, dass ihre Mitschüler enttäuscht sind, dass die Abschlussfahrt, der Abiball und die Zeit nach dem Abitur anders ausfallen als geplant. Für sie sind diese Dinge aber nebensächlich geworden: "Wir Abiturienten sind sehr privilegiert. Im Gegensatz zu Friseuren und Gastronomen wurde uns nicht die Existenzgrundlage genommen."