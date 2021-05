Koblenz will mit Hilfen für Wirtschaftsunternehmen und Kulturschaffende aus der Corona-Krise kommen. Außerdem soll Werbung helfen, wieder mehr Touristen in die Stadt zu holen.

"Wir wollen wieder Lust darauf machen, dass die Menschen nach Koblenz kommen", sagt Oberbürgermeister David Langner (SPD) in SWR-Aktuell. Die Stadt wolle dazu verstärkt in Werbemaßnahmen investieren, so Langner. Insgesamt stünden mehr als eine Million Euro an Hilfsgeldern zur Verfügung, 500.000 Euro davon kämen vom Land Rheinland-Pfalz. Das Geld werde an Wirtschaftsunternehmen und Kulturschaffende der Stadt gleichermaßen fließen.

Alle Folgen der Pandemie für die Stadt Koblenz noch nicht absehbar

Koblenz habe sich auch als "Modellregion" beworben, um den Menschen wieder eine Perspektive für Lockerungen zu geben. Der Koblenzer Oberbürgermeister erwartet deshalb, dass es noch in dieser Woche weitere Öffnungen – zum Beispiel im Einzelhandel – geben werde.

"Wir alle sind einfach müde und traurig über das, was in den letzten 12 Monaten passiert ist", resümiert Langner. Die "ganze Konsequenz der Pandemie" sei noch nicht absehbar. Das werde sich erst in den nächsten Wochen und Monaten herausstellen, so der der Koblenzer Oberbürgermeister.

Einzelhandel, Gastronomie und Kultur leiden am meisten

Im Einzelhandel, in der Gastronomie und in der Kultur seien "Hilfen des Bundes nicht angekommen, wie wir uns das gewünscht hätten", sagt Langner. Mit einem "Restart-Programm" will die Stadt neben der Wirtschaft jetzt vor allem den Kultur-Schaffenden helfen. Das seien die Stellen, die am meisten unter der Pandemie gelitten hätten.