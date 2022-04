Maskenpflicht gilt weiter in vielen kommunalen Gebäuden

Eigentlich ist die Maskenpflicht in Innenräumen seit Sonntag weggefallen. In Koblenz und weiteren Kreisen in der Region müssen Besucher in allen kommunalen Gebäuden weiter eine Maske tragen.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat zusammen mit dem rheinland-pfälzischen Innenministerium den Kommunen das Recht eingeräumt, bei hohen Corona-Zahlen weiter eine Maskenpflicht anzuordnen. Von diesem Hausrecht mache der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) jetzt Gebrauch, heißt es. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz hat Koblenz aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.152,7 (Stand 5.4.2022). Rheinland-Pfalz Auch in Ämtern und Behörden Hier bleibt die Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz bestehen Seit Sonntag sind die meisten Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz passé. Allerdings gibt es immer noch Bereiche, in denen Maske getragen werden muss - etwa beim Gang zum Amt. mehr... 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP Maskenpflicht in der Verwaltung, Museen, Theater und Stadtbibliothek Die Maskenpflicht gilt nach Angaben der Verwaltung für die Stadtverwaltung, aber auch für die Museen der Stadt Koblenz, die Stadtbibliothek und das Theater. Besucher müssen dort eine medizinische oder eine FFP2-Maske tragen. Wenn Besucher allerdings keine Maske dabei hätten, dann würden sie auch vor Ort kostenlos eine erhalten, heißt es. Beschäftigte der Stadtverwaltung werden nach Angaben der Stadt gebeten eine Maske zu tragen. Maskenpflicht auch in: Neuwied, Ahrweiler, Rhein-Hunsrück und Westerwald So sieht es auch bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz und im Kreis Altenkirchen aus. Hier wird Mitarbeitern sowie Besuchern nach eigenen Angaben ausdrücklich im Sinne des Eigenschutzes zur Maske geraten. In anderen Kreisverwaltungen im Norden von Rheinland-Pfalz gilt die Maskenpflicht weiter - beispielsweise im Kreis Ahrweiler, dem Rhein-Hunsrück-Kreis, im Westerwaldkreis und im Kreis Neuwied. Besucher finden Hinweise zu den aktuellen Regeln meist auf den Internetseiten der Verwaltungen. Auch Unternehmen in der Region halten an Maskenpflicht fest Auch viele Unternehmen im Großraum Koblenz machen von ihrem Hausrecht Gebrauch und verlängern die Maskenpflicht. Bei der Koblenzer Versicherungsgruppe Debeka und dem Medizin-Software-Anbieter CompuGroup (CGM) etwa gilt nach eigenen Angaben nach wie vor die Maskenpflicht für die Beschäftigten. Beide Unternehmen sind im Bereich Gesundheit tätig, deshalb sei die Akzeptanz groß, heißt es. Video herunterladen (7 MB | MP4) Beim Koblenzer Oberlandesgericht und dem Landgericht besteht keine Maskenpflicht mehr. Aber auch hier tragen den Angaben zufolge viele Beschäftigte und Besucher den Schutz weiterhin freiwillig. Beim Weißblechhersteller Rasselstein in Andernach gebe es keine Maskenpflicht mehr. Laut einer Sprecherin tragen momentan aber viele Beschäftigte weiterhin einen Mundschutz, um sich und ihre Kollegen zu schützen.