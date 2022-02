Junge Westerwälderin fürchtet Freilassung des Mörders ihrer Mutter

Die Tat von Thomas F. ist im afrikanischen Namibia berüchtigt: Er hatte seine Frau ermordet und ihre Leiche brutal beseitigt. Eine junge Westerwälderin will verhindern, dass er jetzt aus der Haft freikommen könnte.

Man hört Jaqueline an, wie schwer es ihr fällt, über Thomas F. zu sprechen. Er ist ihr leiblicher Vater, doch Jaqueline nennt ihn so nicht mehr und will auch nicht als seine Tochter bezeichnet werden. Trotzdem sei es ihr wichtig, über ihre Geschichte zu sprechen. "Es muss sein, denn es wäre für mich ein noch größeres Problem, wenn er aufgrund einer Lüge freikäme", sagt Jaqueline, die heute im Westerwald lebt. Zuerst hatte das Online-Medium BEN-Kurier aus dem Rhein-Lahn-Kreis berichtet.

Berüchtigter Mordfall in der Kriminalgeschichte von Namibia

Auch rund 25 Jahre nach der Tat gilt der Fall des deutschen Thomas F. als einer der bekanntesten in der namibischen Kriminalgeschichte: Der Auswanderer ermordete im Sommer 1998 seine Ehefrau Monika - Jaquelines Mutter - mit zwei Schlägen gegen den Kopf. Danach zerstückelte er ihre Leiche und kochte Teile davon ein. Die Behälter mit ihren sterblichen Überresten versteckte er danach auf dem Dachboden.

Die Ehe der beiden sei zerrüttet gewesen, schrieb damals etwa die Zeitung "The Namibian" aus der namibischen Hauptstadt Windhoek. Es habe Streit gegeben, weil Thomas F. seine Aufenthaltsgenehmigung in Namibia verlieren sollte und seine beiden Kinder mit zurück nach Deutschland nehmen wollte. Seine Frau Monika dagegen habe sich in Afrika ein eigenes Leben aufbauen wollen.

Im Prozess stritt Thomas F. die Tat zunächst ab. Trotzdem wurde er Ende 1999 wegen Mordes und Leichenschändung zu lebenslanger Haft verurteilt. Schon seit 2013 kämpft er für seine Freilassung und hat in diesem Zusammenhang die Vorwürfe von damals doch noch gestanden - 14 Jahre nach dem Mord an Monika.

Von Namibia in Afrika in den Westerwald

"Ich habe schon als Kind geahnt, dass er meine Mutter getötet haben könnte."

Jaqueline war gerade vier Jahre alt, als sie zusammen mit ihrem jüngeren Bruder von Familienangehörigen zurück nach Deutschland geholt wurde. Die beiden Kinder wuchsen nach dem Mord an ihrer Mutter im Westerwald auf. Schon als Kind habe sie geahnt, dass er ihre Mutter getötet haben könnte, erzählt Jaqueline. Intensiv nachgefragt habe sie aber erst als Teenagerin mit zwölf oder dreizehn Jahren. An ihre Mutter habe sie nur ein paar flüchtige Erinnerungen: "Ich weiß, dass ich immer nachts zu ihr ins Bett geklettert bin."

Namibische Medien berichten immer wieder über Fall von Thomas F.

Jetzt könnte Thomas F. aus der Haft freikommen. In der Hauptstadt Windhoek entscheidet der High Court of Namibia, das höchste Gericht im Land, am Freitag über die Freilassung von Thomas F.. Lokale Zeitungen in Namibia haben zuletzt ausführlich über die mündliche Anhörung vor dem High Court im vergangenen Dezember berichtet, etwa die deutschsprachige "Allgemeine Zeitung AZ" aus Windhoek. Über die mögliche Freilassung des als "Fleischer von Swakopmund" bekannt gewordenen Mörders werde in Namibia viel gesprochen, bestätigt auch Jana Genth, ARD-Korrespondentin in Südafrika. Als Deutsche werde sie in Namibia auch heute noch oft auf den Fall angesprochen.

Diese Zeitungsberichte haben Bekannte an Jaqueline geschickt. Was sie da las, entsetzte die junge Westerwälderin, wie sie dem SWR sagte: In den Berichten wurde betont, dass ihr jüngerer Bruder sich im Gerichtssaal dafür eingesetzt habe, dass Thomas F. nach mehr als 22 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird.

Nach den Zeitungsberichten habe der Bruder dabei der zuständigen Richterin einen Brief überreicht und darin behauptet, er und auch seine Schwester Jaqueline hätten dem heute 54-Jährigen beide vergeben. Die Geschwister warteten darauf, dass er zurück nach Deutschland komme. Sie hätten sogar schon eine Wohnung für ihn renoviert.

Jaqueline wehrt sich gegen Behauptung ihres Bruders

"Das stimmt nicht", sagt Jaqueline und betont, dass ihr Bruder ausdrücklich nicht in ihrem Namen spricht. Sie sagte dem SWR, ihr Bruder habe seit ein paar Jahren Kontakt zu Thomas F. und habe auch sie immer wieder dazu drängen wollen. Das lehne sie aber strikt ab. Weil ihr der Druck zu groß geworden sei, habe sie schließlich auch den Kontakt zu ihrem Bruder abgebrochen und seit etwa fünf Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen.

Seine Angaben vor dem High Court in Namibia seien deshalb eine Lüge, sagt Jaqueline. Sie habe aber große Angst davor, dass diese die Entscheidung der Richter, ob der Deutsche freigelassen wird, beeinflussen könnte. Deshalb habe Jaqueline verschiedene Zeitungen und Radiostationen in Namibia über ihren Widerstand gegen eine mögliche Haftentlassung informiert.

Sollte es am Freitag soweit kommen, würde Thomas F. sofort abgeschoben und müsste Namibia mit dem nächsten Flieger nach Deutschland verlassen. Auch davor fürchtet sich Jaqueline.