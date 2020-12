In Koblenz ist nach Angaben der Feuerwehr bei einem Brand auf einem ein Mensch ums Leben gekommen, und zwar in einer Unterkunft für Erntehelfer. In diesem Gebäude auf dem Gelände der Werlesmühle zwischen den Koblenzer Stadtteilen Bubenheim und Metternich sei das Feuer um 4:30 Uhr am Dienstagmorgen ausgebrochen, heißt es von der Feuerwehr. Dort habe der Mann in der Unterkunft für Erntehelfer gelebt.

Die anderen Bewohner hätten sich retten können und seien danach medizinisch versorgt worden. Das Feuer sei weithin sichtbar gewesen. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch länger an. Die Feuerwehr ist mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Noch ist unklar, warum der Brand in der Unterkunft für Erntehelfer in dem landwirtschaftlichen Betrieb in Koblenz ausgebrochen ist.