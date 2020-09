Anlässlich des Welt-Alzheimertages am Montag gibt es auch in der Region verschiedene Aktionen, um auf das Thema Demenz aufmerksam zu machen. Dabei sollen Angehörige von Betroffenen beispielsweise über Unterstützungsangebote informiert werden, sagte ein Sprecher der Landeszentrale für Gesundheitsförderung. Ziel sei es, Menschen trotz Demenz weiter möglichst lange am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu lassen. Auch die Demenznetzwerke Rhein-Lahn beteiligen sich am Welt-Alzheimer-Tag. Eine Woche gibt es Kino- und Informationsabende, um Menschen über Beratungsangebote und Betreuungsgruppen des Demenznetzwerkes zu informieren. Angehörige der Betroffenen seien oft hilflos und überfordert, daher bietet auch die Alzheimergesellschaft nördliches Rheinland-Pfalz unter anderem Beratungen zu Rechtsfragen und Versicherungen an. Die Alzheimergesellschaft ist am Montag mit einem Informationsstand ab 10 Uhr in der Mayener Innenstadt vertreten.