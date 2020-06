per Mail teilen

Der Präsident der Weinbauverbände Mosel und Mittelrhein, Gerd Knebel, begrüßt die Vorschläge des Bundeslandwirtschaftsministeriums zur Reform des Weinrechts. Das Ministerium hat am Freitag den Änderungsentwurf vorgelegt. Demnach sollen künftig die Herkunft und Lage klarer auf dem Etikett gekennzeichnet werden. Bisher stehen auf den Weinflaschen die Rebsorten im Mittelpunkt, daneben der Jahrgang und die Weinbergslage. Für die Kunden sei es informativer, wenn die Herkunftsregion hervorgehoben werde und weniger die Rebsorte, sagte Knebel. Außerdem sieht die Reform des Weinrechts vor, dass auch weiter nur eine beschränkte Fläche neu mit Reben bepflanz werden darf – bundesweit 300 Hektar jedes Jahr. Das soll verhindern, dass es ein Überangebot an Wein gibt. Außerdem sollen nach dem Entwurf auch die Winzer an Mosel, Rhein und Ahr mehr Geld vom Bund bekommen, um den Absatz zu fördern.