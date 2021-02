Der traditionelle Aschermittwoch der Künstler in Koblenz findet in diesem Jahr nur digital statt. Nach Angaben der Stadt wird es einen Livestream geben. Um 10 Uhr beginnt der Eröffnungsgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche. Dabei werden wieder viele Künstler aus Koblenz mitwirken. So sind unter anderem Mitglieder des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie, das Theater und die Musikschule der Stadt Koblenz, das Jugendtheater und der Jugendkammerchor der Singschule an der Liebfrauenkirche daran beteiligt. Der Livestream ist über die Webseite der Stadt Koblenz zu sehen.