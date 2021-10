Viele Anträge zum Klimaschutz im Stadtrat

Der Koblenzer Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am Donnerstagnachmittag über eine Reihe von Anträgen, die den Klimaschutz in der Stadt verbessern sollen. Die FDP-Fraktion etwa schlägt vor, sich für Fördermittel für den Verleih für E-Bikes zu bewerben. Laut FDP könne ein solcher E-Bike-Verleih die Mobilität für Bürger, aber auch für Touristen verbessern. Die Fraktion der Freien Wähler bringt unter anderem einen Antrag ein, dass die Stadt eine eigene Baumschule ins Leben rufen soll. Damit wäre die Stadt nicht abhängig von Importen und könne die Qualität der Bäume besser beeinflussen. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen wird unter anderem einen Antrag stellen, ein so genanntes "Zero-Waste-Konzept" für Koblenz zu erstellen, also ein Konzept, bei dem deutlich weniger Abfall entsteht. Als Vorbild könne die Stadt Kiel dienen, die mit solche einem Konzept die Restmüllmenge bis 2035 halbieren will.