per Mail teilen

Die Bundeswehr darf einem Zeitsoldaten fristlos kündigen, der verfassungsfeindliche Inhalte auf dem Handy hatte. Er hat damit laut Gericht gegen seine Dienstpflichten verstoßen.

Im Oktober 2019 kam der Verdacht auf, der Zeitsoldat habe unzulässigerweise im Sicherheitsbereich gefilmt oder fotografiert. Zur Aufklärung dieser Angelegenheit übergab er danach freiwillig sein Mobiltelefon an das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst (MAD). Nach Angaben des Verwaltunsgerichts Koblenz wertete die Behörde das Handy des Zeitsoldaten aus - und fand darauf laut Abschlussbericht eine Vielzahl von Inhalten mit rechtsextremistischen und verfassungsfeindlichen Bezügen, etwa Bilder mit nationalsozialistischen Symbolen oder rassistische und fremdenfeindliche Witze.

MAD sah Nähe zum Rechtsextremismus

Der Abschirmdienst kam zu der Einschätzung, diese Fotos und Videos würden auf eine ideologische Nähe zum Rechtsextremismus hindeuten. Danach wurde der Soldat fristlos aus der Bundeswehr entlassen. Mit der Begründung, er habe zudem auch noch gegen das Film- und Fotografierverbot im Sabotageschutzbereich verstoßen und die Fotos und Videos an Dritte versandt. Dadurch habe er zumindest eine abstrakte Gefahr für die militärische Ordnung der Bundeswehr verursacht, so das Verwaltungsgericht (Az: 2 K 252/21.KO).

Erfolglose Klage vor Verwaltungsgericht Koblenz

Der Zeitsoldat klagte ohne Erfolg vor dem Verwaltungsgericht Koblenz gegen seine fristlose Entlassung. Nach dem Urteil hat er seine Dienstpflicht verletzt, die sich aus dem Gesetz ergebe. Außerdem auch seine Wohlverhaltenspflicht, denn er habe sich nicht eindeutig von Bestrebungen distanziert, die den Staat und die geltende Verfassungsordnung angriffen, bekämpften und deformierten.

Zweifel an der Eignung als Soldat

Der Kläger habe die betreffenden Fotos und Videos vor seinem Eintritt in die Bundeswehr nicht nur empfangen, sondern sehr oft auch weitergeleitet und sich auch nicht davon distanziert. Hierfür wäre etwa die Löschung der Dateien notwendig gewesen. Dabei sei es unerheblich, dass sie meist innerhalb der Familie ausgetauscht wurden. Dieses Verhalten des Klägers sei geeignet gewesen, Zweifel an seiner charakterlichen Eignung als Soldat zu begründen. Er kann gegen das Urteil in Berufung gehen.