Verdi fürchtet Übernahme des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein

Die Gewerkschaft Verdi fürchtet, dass das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein bald verkauft werden könnte. Der Koblenzer Stadtrat will in zwei Wochen über das GKM beraten.

Der Pflegebeauftragte der Gewerkschaft Verdi für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Michael Quetting, bekam nach eigenen Angaben Infos aus zwei Quellen. Demnach sollen die Sana-Klinken kurz davor stehen, über die Hälfte der Anteile des Gemeinschaftsklinikums (GKM) mit Sitz in Koblenz zu übernehmen. Seit Wochen soll es deshalb Geheimgespräche zwischen Sana-Vertretern und den kirchlichen Stiftungen geben, die zu den Gesellschaftern des GKM gehören. Ziel sei es, die Anteile der Stiftungen zu übernehmen.

GKM Das Gemeinschaftsklinikum mit seinen Standorten in Koblenz, Boppard, Mayen und Nastätten ist für die medizinische Versorgung von großer Bedeutung in der Region.

Koblenzer Stadtrat soll in zwei Wochen über GKM beraten

Nach Angaben des Stadtverbandes der Linken in Koblenz soll im Stadtrat in zwei Wochen über das Gemeinschaftsklinikum beraten werden. Zudem plane die Linke zusammen mit Gewerkschaften eine Demonstration dafür, dass das Klinikum weiter in öffentlicher Hand bleibt.

In einer Mitteilung der Koblenzer Linken stellt sich die Partei gegen eine mögliche Übernahme des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein durch einen privaten Krankenhauskonzern. Sensible Bereiche der Gesellschaft, wie zum Beispiel die Gesundheitsversorgung, dürften nicht auf Profit, sondern müssten auf den Menschen ausgerichtet sein.

Verdi: "Dem Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein fehlen sieben Millionen Euro"

Hinter vorgehaltener Hand werde von enormen finanziellen Schwierigkeiten gesprochen, schreibt Michael Quetting von Verdi. "Es soll eine Deckungslücke von über sieben Millionen Euro geben." Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) ließ schriftlich mitteilen, dass die Geschäftsführung des GKM und die Gesellschafter in ständigen Gesprächen seien, etwa über die Themen Geschäftsbesorgung und Investitionen. Eine weitergehende Zusammenarbeit mit Sana sei für Langner durchaus vorstellbar, heißt es weiter.

Verlängerung des Geschäftsführungsvertrages für das GKM schon im Juni?

Laut Quetting soll sogar von der Schließung von zwei der fünf Standorte in Koblenz, Boppard, Mayen und Nastätten die Rede sein. Nach seinen Informationen sei beabsichtigt, dass der Koblenzer Stadtrat und der Kreistag Mayen-Koblenz noch im Juni den Vertrag über die Geschäftsführung durch Sana verlängern. Seit einigen Jahren führen zwei Interims-Manager des privaten Klinik-Konzerns das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein. Sie sollen den defizitären Klinik-Verbund im Auftrag der Gesellschafter sanieren.

Dieser Vertrag soll laut Verdi verlängert werden. Der private Konzern verlange aber die Zusicherung, in Zukunft die Mehrheit des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein übernehmen zu können, so der Verdi-Gewerkschafter. Dann soll dann Sana 51 Prozent der Anteile am Gemeinschaftsklinikum halten.

Verdi: Verkauf wäre eine Katastrophe

Michael Quetting verlangt Aufklärung, ob diese Informationen stimmen und fordert eine Gesundheitskonferenz mit allen Beteiligten, also mit den kommunalen und kirchlichen Gesellschaftern des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein und Vertretern der Sana. Ob Patienten oder Mitarbeiter - Quetting sieht nur Nachteile durch einen Verkauf. Der Gewerkschaftssekretär befürchtet nicht nur, dass Häuser geschlossen werden könnten, sondern auch, dass durch die wirtschaftlichen Interessen die Grundversorgung leiden könnte. So wäre beispielsweise eine Spezialisierung der Häuser oder ein Fokus auf gewinnbringende Behandlungen denkbar.

Informationen zum Gemeinschaftsklinkum Mittelrhein Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein ist ein Zusammenschluss von fünf Krankenhäusern zu einem Klinikverbund und hat seinen Sitz in Koblenz. Es hat zwei Standorte in Koblenz, einen in Boppard, einen in Mayen und einen in Nastätten. Jährlich werden mehr als 56.000 stationäre Patienten sowie rund 125.000 ambulante Patienten versorgt. Träger der Krankenhäuser ist seit 2014 die Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein hat sechs Gesellschafter. Die Stadt Koblenz und der Kreis Mayen-Koblenz sind die zwei kommunalen Gesellschafter des Klinikverbunds. Dazu kommen noch die Stiftung Evangelisches Stift St. Martin Koblenz, die Stiftungen Hospital zum Heiligen Geist Boppard, das Seniorenhaus zum Heiligen Geist Boppard und die Diakoniegemeinschaft Paulinenstift Wiesbaden mit jeweils unterschiedlichen Anteilen.

