Stadt Koblenz verbietet unangemeldete Corona-Demos

Mehrere Städte in Rheinland-Pfalz haben die unangemeldeten Demos gegen die Corona-Maßnahmen bereits verboten. Jetzt zieht Koblenz nach und verbietet sie ab Samstag.

Nach Angaben des Koblenzer Oberbürgermeisters David Langner (SPD) tritt ab Samstag eine neue Allgemeinverfügung in Kraft. Sie verbietet unangemeldete Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Ordnungsgemäß angemeldete Demos seien davon nicht betroffen, so Langner bei einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag. Die Allgemeinverfügung gelte zunächst bis Ende des Monats.

"Das Verbot gilt nur für Versammlungen, die nicht ordnungsgemäß angemeldet werden."

Koblenzer Polizeipräsident: "Wir setzen das Verbot durch"

Die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) begründete das Verbot mit der aktuellen Infektionslage in der Stadt. Die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus steige sprunghaft an und habe am Donnerstag erstmals die Zahl von 1.000 Infizierten pro Tag überschritten. Die Inzidenz liege aktuell bei 462. Das Verbot der unangemeldeten Versammlungen sei deshalb nötig, um die Gesundheit der Bürger zu schützen. Und eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern.

Bei einer Pressekonferenz teilen der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD), die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) (links) und der Koblenzer Polizeipräsident Karlheinz Maron (rechts), mit, wie sie in Sachen Corona-Proteste weiter vorgehen. SWR Bei einer Pressekonferenz teilen der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD), die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) (links) und der Koblenzer Polizeipräsident Karlheinz Maron (rechts), mit, wie sie in Sachen Corona-Proteste weiter vorgehen.

Der Koblenzer Polizeipräsident Karlheinz Maron betonte, man werde das Verbot der unangemeldeten Versammlungen und Verstöße gegen die Hygieneauflagen durchsetzen - gerade mit der Feststellung von Personalien, aber auch mit vorübergehenden Festnahmen.

Nicht angemeldete Proteste seit einigen Wochen

Seit Wochen ziehen montags und samstags Gegner der Corona-Maßnahmen bei unangemeldeten Protestzügen durch die Koblenzer Innenstadt. Zunächst schritten Stadt und Polizei nicht ein, obwohl nach ihren Angaben immer wieder Teilnehmer gegen die Masken- und Abstandsregeln verstießen. Sie begründeten das damit, dass die Versammlungsfreiheit vom Grundgesetz geschützt ist - auch wenn es sich bei den Protesten um Versammlungen handele, die eigentlich angemeldet werden müssen.

Stadt und Behörden haben Lage neu bewertet

Allerdings sahen Stadt, Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst keine Notwendigkeit für ein Verbot, solange die Proteste friedlich blieben. Sie kamen damit zu einer anderen Einschätzung als andere Kommunen im Land, die die Demos verboten haben. Nach den Protesten am vergangenen Samstag hat die Stadt Koblenz die Lage aber neu bewertetet.

Kritik an bisherigem Vorgehen gegen Corona-Proteste in Koblenz

Das Vorgehen der Stadt Koblenz hatte Kritik hervorgerufen: In einem Schreiben an die Stadt und den rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz (SPD) bemängelten beispielsweise Anfang Januar mehr als 80 Mitglieder von Parteien, Umweltverbänden und Kirchen das aus ihrer Sicht "zu laxe" Vorgehen der Polizei. Sie wollten erreichen, dass auch die Stadt Koblenz diese Proteste verbietet, ähnlich wie das etwa der Kreis Altenkirchen getan hat.

Am Dienstag hat sich ein Bündnis von Gegnern der Corona-Proteste gebildet, unter dem Motto "Koblenz solidarisch". Dieses Bündnis hat die sogenannte "Koblenzer Erklärung" veröffentlicht, in der zahlreiche Privatleute, Institutionen, Kirchen und Parteien dazu aufrufen, sich gegen die nicht angemeldeten Demos zu stellen.