Vor dem Koblenzer Hauptbahnhof hat die Bundespolizei am Donnerstagabend einen älteren Mann mitgenommen, weil er mehreren Mädchen mit einer Kamera unter den Rock fotografiert haben soll. Auf der Wache nahm die Polizei die Personalien des Mannes auf. Möglicherweise muss er nach Angaben der Bundespolizei mit einem Strafverfahren rechnen. Heimliches Fotografieren unten den Rock, das so genannte „Upskirting“, ist seit 2020 in Deutschland eine Straftat.