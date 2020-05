Vor 70 Jahren, am 16. Mai 1950, hat der rheinland-pfälzische Landtag für den Umzug von Landesregierung und Parlament nach Mainz gestimmt. Nach der Gründung des Landes 1946 tagten Regierung und Landtag zunächst in Koblenz. Mainz war von den französischen Besatzern zwar von Anfang an als Landeshauptstadt vorgesehen. Aber die Stadt war im Krieg so stark zerstört worden, dass nicht genügend Gebäude für Landtag, Regierung und Verwaltung zur Verfügung standen. Deshalb tagte der Landtag provisorisch im historischen Rathaussaal in Koblenz und im Görreshaus. Ministerpräsident Altmeier wollte den Franzosen nicht allein die Bestimmung der Hauptstadt überlassen und ließ deshalb 1950 den Landtag entscheiden. 1951 war dann der Umzug in die Landeshauptstadt Mainz - die goldene Mitte zwischen Rheinland und Pfalz.