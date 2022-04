Schönheitssalon in Koblenz: Anna Drutin gibt geflüchteten Ukrainerinnen Arbeit

Es ist eine besondere Idee, mit der eine junge Frau aus Lahnstein helfen will: In der Koblenzer Innenstadt hat sie einen Beautysalon eröffnet, in dem nur geflüchtete Ukrainerinnen arbeiten.

Anna Drutin lässt noch einmal kritisch ihren Blick schweifen. Zur Eröffnung ihres neuen Beautysalons "Little Rose" soll schließlich alles perfekt sein. Erst vor drei Wochen hat sie den Entschluss gefasst, dieses Geschäft zu eröffnen, um geflüchteten Frauen aus der Ukraine einen Arbeitsplatz zu bieten.

Anna Drutin hat ihren Beautysalon in der Koblenzer Innenstadt am 9. April eröffnet. SWR

Sie selbst kam als kleines Kind aus der Ukraine nach Deutschland und spricht deshalb neben Deutsch auch Russisch. Anna Drutin erzählt, sie habe seit Kriegsbeginn sehr viele Beiträge gelesen, dass die Frauen Angst hätten, die Ukraine zu verlassen und dann ohne Perspektive und ohne Job auf der Straße zu landen. Das habe sie ändern wollen mit ihrer Idee des Beautysalons ändern wollen.

"Ich biete ihnen die Möglichkeit, dass sie sich in Deutschland ein neues Leben aufbauen können."

Gezielter Aufruf in den sozialen Medien in der Ukraine

Über Facebook startet die gelernte Wirtschaftspsychologin deshalb einen gezielten Aufruf in der Ukraine. Er richtet sich an Frauen, die ihr Heimatland verlassen wollen. Drutin erklärt ihnen, was sie in Deutschland erwartet. Dann findet sie Familien, bei denen die Geflüchteten und ihre Kinder vorübergehend wohnen können.

Zwölf Frauen aus dem Kriegsgebiet zwischen 25 und 40 Jahren wagen schließlich den Schritt, kommen nach Koblenz und finden bei Anna Drutin eine Arbeit - und eine neue Zukunft.

Alle Frauen sind vom Fach und hatten bei sich zuhause in der Ukraine selbst eigene Salons. Jetzt freuten sie sich auf den Neuanfang im "Little Rose" in Koblenz und böten ihren Kundinnen neben Maniküre und Pediküre auch Gesichtsbehandlungen oder Make-Up an, sagt ihre neue Chefin.

Beautysalon in Koblenz bietet zwölf geflüchteten Ukrainerinnen Arbeit

Die meisten ihrer Mitarbeiterinnen hätten in der Ukraine alles verloren, sagt Drutin. "Ich biete ihnen die Möglichkeit, dass sie sich in Deutschland ein neues Leben aufbauen können. Und ihren Kindern die Sicherheit bieten können, die sie jetzt brauchen."

Eine dieser ukrainischen Frauen ist Anna aus Kiew. Sie ist vor vier Wochen mit ihrer schwer an Krebs erkrankten Schwägerin und deren beiden Kindern aus der Ukraine nach Koblenz geflohen. Vor allem um ihre Schwägerin macht sie sich große Sorgen und hofft, dass sie hier bald ihre Krebstherapie weiterführen kann. In ihrer Heimatstadt in Kiew hatte Anna sie in ihrem Laden spezielle Flecht-Frisuren angeboten.

"Ich lerne fleißig Deutsch."

Anna ist überrascht, dass sie diesen Beruf jetzt hier in Koblenz so schnell ausüben kann. Sie sei sicher gewesen, dass sie dafür Deutschkenntnisse brauche. Die hat sie nicht, sagt sie. Aber: "Ich lerne fleißig Deutsch."

Chefin Anna Drutin legt Wert auf schnelle Integration

Auch die anderen elf Frauen können noch kein Deutsch, ein paar von ihnen sprechen Englisch, die meisten von ihnen können aber nur Russisch. Da, wo es nötig ist, helfen die Chefin Anna Drutin und ihre Familie aus und übersetzen die Wünsche der Kundinnen. Doch auf Dauer soll das nicht so bleiben, sagt die Chefin des Beautysalons: "Viele Frauen gehen jetzt schon in einen Deutschkurs. Also so Basics versuchen sie schon irgendwie zu lernen."

Eine der Mitarbeiterinnen in des neuen Beautysalons in Koblenz ist Anna, die mit ihrer Schwägerin und deren zwei Kindern aus Kiew geflohen ist. SWR

Darauf lege sie auch großen Wert drauf, betont Drutin. Die Frauen und ihre Kinder sollten sich so schnell wie möglich integrieren und nicht nur arbeiten zu gehen. Die ersten Kundinnen sind jedenfalls von der Idee des Beautysalons von und für geflüchtete Ukrainerinnen begeistert. Eine von ihnen sagt nach der Eröffnung wörtlich: "Ich freue mich, dass ich hier gelandet bin."

Anna Drutin selbst hatte eigentlich ganz andere Pläne, die junge Mutter wollte in Wiesbaden oder Mainz ein Kindercafè aufmachen. Diese Idee hat sie aber erstmal verschoben - bis ihre Beautysalon in Koblenz von alleine läuft.