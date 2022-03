Ukraine-Flüchtlinge kommen in Schulsporthalle unter

Die Stadt Koblenz bereitet gerade die Schulsporthalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) im Stadtteil Metternich für die Erstaufnahme von 160 ukrainischen Flüchtlingen vor. Nach Angaben der Verwaltung stellen Feuerwehrleute dort 80 Etagenbetten auf. In der Halle soll es demnach auch Sitzmöglichkeiten und eine Kinderecke geben. Von hier aus sollen die geflüchteten Menschen so schnell wie möglich in eigenen Wohnungen unterkommen. Wer privaten Wohnraum zur Verfügung stellen kann, kann diesen unverbindlich auf einer Internetseite der Stadt Koblenz anmelden. Die Erstaufnahmeeinrichtung in der IGS wird vom Malteser Hilfsdienst Koblenz betrieben. Auch die Stadt Unkel richtet nach eigenen Angaben eine Sporthalle als Notunterkunft für Flüchtlinge ein.