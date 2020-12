per Mail teilen

Unbekannte haben in Koblenz am Dienstag eine Taube erschossen. Wie die Polizei mitteilt, haben Zeugen im Stadtteil Horchheimer-Höhe einen Schuss gehört und anschließend gesehen, wie eine Taube abstürzte. Das Tier fiel in einen Hof und blieb dort tot liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.