Die Tafel Koblenz sucht nach eigenen Angaben freiwillige Helfer und Helferinnen, die sie bei der Arbeit unterstützen. Wegen zusätzlicher Einsätze für die Flutopfer an der Ahr würden weitere helfende Hände benötigt - unter anderem für den Sammeldienst und das Logistikteam. Am besten seien körperlich fitte Menschen, die in der Lage seien, einen Sprinter zu fahren und die Waren einzusammeln. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage der Tafel Koblenz.