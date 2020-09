Die Zahl der Pflegekinder in Koblenz hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Deshalb sucht das Jugendamt jetzt mit einer Werbekampagne nach neuen Pflegeeltern.

Momentan leben in Koblenz demnach mehr als 120 Pflegekinder in 90 Familien oder bei alleinerziehenden Eltern. Die Werbekampagne wurde den Angaben zufolge auch deswegen nötig, weil sich die Zahl der Pflegekinder in Koblenz in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt hat.

Ziel: Pflegefamilien besser vernetzen

Die aktuelle Kampagne der Stadt besteht aus Plakaten, Flyern und Informationen auf der städtischen Internetseite. Zudem sollen in den sozialen Medien wie Facebook mögliche Pflegeeltern angesprochen werden, heißt es von der Stadt. Als zweite Säule der Kampagne versuche das Jugendamt, die bereits bestehenden Pflegefamilien besser untereinander zu vernetzen. Dazu soll es unter anderem einen Stammtisch geben.

Pflegevater berichtet von Herausforderungen mit Pflegekindern

Pflegevater Dirc Crecelius hat bereits vier Pflegekinder groß gezogen und berichtete von seinen Erfahrungen und auch möglichen Problemen, die es geben könne. Denn viele Pflegekinder seien traumatisiert oder lange ausgegrenzt gewesen. Deshalb hätten sie oft auch mehr Probleme in der Schule oder im sozialen Umfeld. Dessen müssten sich künftige Pflegeeltern bewusst sein.

Unterstützung durch Kinderpflegedienst

Unterstützung gebe es in diesen Fällen aber auch von der Stadt, heißt es vom Jugendamt. Beim Kinderpflegedienst habe jede Pflegefamilie ihre eigene Ansprechpartnerin. Die kümmere sich bei allen Problemen, zum Beispiel auch um den Kontakt zu der eigentlichen Herkunftsfamilie der Kinder. Das sei nicht immer ganz einfach. Denn anders als bei einer Adoption könne es immer sein, dass die Kinder zurück zu ihrer eigentlichen Familie gehen. Auch alle finanziellen Fragen rund um Förderungen oder Kindergeld, werden den Angaben zufolge zentral beim Kinderpflegedienst der Stadt bearbeitet.

Zahl der Pflegekinder auch in anderen Kreisen gestiegen

Nicht nur in Koblenz steigt die Zahl der Kinder, die bei Pflegeeltern leben. Nach Angaben des statistischen Landesamtes in Bad Ems ist etwa im Kreis Cochem-Zell und im Kreis Ahrweiler die Zahl der Pflegekinder zwischen 2015 und 2018 jeweils um rund 20 Prozent gestiegen. Auch im Kreis Mayen-Koblenz ist die Zahl von 181 Pflegekindern im Jahr 2015 auf 195 im Jahr 2018 angestiegen.