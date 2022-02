Unwetter-Warnung für den Norden von RLP

Der Deutsche Wetterdienst aktualisiert auch für den Norden von Rheinland-Pfalz laufend seine Unwetter-Warnungen. Jetzt ist die Vorhersage teilweise von rot auf orange zurück gestuft worden.

Nach einer Aktualisierung am Mittwochnachmittag hat der Deutsche Wetterdienst eine neue Vorhersage veröffentlicht. Demnach waren mit Stand 17:13 Uhr nur noch Teile der Kreise Ahrweiler, Mayen-Koblenz, Altenkirchen und Westerwald oberhalb von 600 Metern rot eingezeichnet - etwa bei Kempenich im Kreis Ahrweiler oder rund um Emmerzhausen im Kreis Altenkirchen. Hier gilt weiter eine amtliche Unwetter-Warnung vor orkanartigen Stürmen mit bis zu 110 Stundenkilometern.

Für andere Teile des Nordens von Rheinland-Pfalz wurde die Vorhersage auf die Warnstufe "Orange" gestuft. Hier wird vor Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern gewarnt. Örtlich könnten sie in besonders exponierten Lagen aber auch stärker sein.

Zwei weitere Sturmtiefs wirken sich auf den Norden von RLP aus

Diese Prognosen für die kommenden 24 Stunden werden mit neuen Daten immer wieder angepasst, heißt es auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach: "Die Landkreiswarnungen werden sehr kurzfristig vor den Warnereignissen herausgegeben, um möglichst genau sein zu können." Am Donnerstag und Freitag soll es zwei weitere Sturmtiefs geben.

SWR-Wetterexperte Sven Plöger schätzt sie unterschiedlich ein. Für das erste, das am Donnerstag erwartet wird, sagte er dem SWR, dessen schwersten Böen fänden weiter nördlich von Rheinland-Pfalz statt. Allerdings sei der Norden des Landes hier stärker betroffen als der Süden. Für das zweite Tief am Freitag und in der Nacht zum Samstag sei noch unklar, wie es sich genau entwickeln werde.

Kreisverwaltungen: Bürger sollen sich auf Sturm vorbereiten

Der Kreis Cochem-Zell bittet die Bürger auch weiter, schon jetzt vorsichtig zu sein. Auf der Homepage schreibt die Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger sollten sich auch in den kommenden Tagen regelmäßig über die aktuelle Wetter- und Gefahrenlage informieren, etwa auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes. Der Kreis Cochem-Zell informiert zudem auf seiner Homepage und bei Facebook über die aktuelle Gefahrenlage.

Tipps und Infos, wie man sich vor Sturm-Schäden schützen kann 1. Aufenthalt im Freien: Die SWR-Wetter-Expertin Anja Awolin rät dazu, sich nicht dort aufzuhalten, wo lose Gegenstände herumfliegen können. Baugerüste oder Straßenschilder können gefährlich sein und umkippen, auch Plakatwände oder Mülltonnen. 2. Kindergärten und Schulen Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums entscheiden bei extremen Wetterverhältnissen die Erziehungsberechtigten am Morgen, ob der Weg zur Kita oder zur Schule für die Kinder zumutbar ist. Volljährige Schülerinnen und Schüler entscheiden das selbst. Im Fall des Fernbleibens muss aber die Schule entsprechend benachrichtigt werden. 3. Aufenthalt auf Spielplätzen, in Parks und Wäldern Am besten hält man sich momentan nicht auf Spielpätze, in Parks oder in Waldgebieten auf. Dort können lose Äste abbrechen oder ganze Bäume umstürzen. Vor allem wenn sie wegen der Trockenheit geschädigt und geschwächt sind. Auch in den Tagen nach den Stürmen sollte man vor allem nicht in den Wald gehen. 4. Rund ums Haus Im Garten sollten Zelte und Pavillons weggeräumt oder sicher befestigt werden. Auch Trampoline sollten abgebaut werden. Zudem sollte man - wenn möglich - seinen Balkon leer räumen, auch im Garten sollten keine Stühle, Tische oder Pflanzkübel stehen bleiben, die von den Windböen weggerissen werden könnten. Auch Fahrräder oder große Spielgeräte sollten ins Haus gebracht werden. 5. Ratschläge für Autofahrer Für Autofahrer sind Brücken besonders gefährlich, wenn seitliche Böen gegen das Fahrzeug drücken. Auch hinter einem Waldstück, an freien Flächen, kann starker Wind für Autos gefährlich sein. Ebenfalls für Lastwagen, vor allem wenn sie nicht beladen sind. Autos sollten möglichst dort geparkt werden, wo sie nicht von herabstürzenden Dachziegeln, Ästen oder Bäumen beschädigt werden können.

Die Verwaltung im Kreis Cochem-Zell bittet die Bürgerinnen und Bürger konkret darum, Gefahren durch herum fliegende Gegenstände zu vermeiden und lose Gegenstände etwa auf Terrassen, Balkonen oder in Gärten zu sichern oder in geeigneten Räumlichkeiten zu verstauen. Zudem sollte man längere Aufenthalte im Freien möglichst vermeiden und momentan auch nicht im Wald spazieren gehen.

Auch der Ahrkreis und die Kreise Westerwald und Mayen-Koblenz warnen

Solche Warnungen gibt es auch vom Westerwaldkreis und vom Kreis Mayen-Koblenz. Von dort kommt die Bitte, auch Fenster und Türen zu sichern, sich von Gerüsten und Hochspannungsleitungen fern zu halten und momentan nicht auf Spielplätze und oder in Parks zu gehen. In der Stadt Mayen wird wegen der Sturmwarnung am Mittwoch ab 16:30 Uhr der Friedhof vorsorglich gesperrt. In der Region sind die Feuerwehren und Rettungsdienste in Bereitschaft.

Auch der Kreis Ahrweiler warnt im Kurzmitteilungsdienst Twitter vor stürmischem Wetter. Vorsorglich werden im Stadtgebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler teilweise Lichtmasten eingefahren oder zurück gebaut. Sie können nach Kreisangaben voraussichtlich erst am Sonntag wieder in Betrieb genommen werden.

Viele Einrichtungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler vorsorglich dicht

Im Stadtgebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler werden die Pop-up-Malls in Bad Neuenahr und in Ahrweiler geschlossen. Außerdem Spielplätze, Parks und Friedhöfe, geplante Bestattung könnten aber stattfinden, heißt es in einer Mitteilung. Die Eisbahn und die Gastronomie im Kurpark müssen demnach auch schließen. Ebenso bleiben die Wintertreffpunkte in Zelten oder anderen provisorischen Einrichtungen am Donnerstag und Freitag geschlossen. Davon ausgenommen seien aber die Treffpunkte in Heimersheim, Heppingen, Ahrweiler Markt sowie das Kurpark-Café.

Schulen in Trägerschaft des Ahr-Kreises sind am Donnerstag zu

Im Kreis Ahrweiler bleiben wegen der Sturmwarnung am Donnerstag alle Schulen in der Trägerschaft des Kreises Ahrweiler geschlossen. Dort finde kein Unterricht statt, heißt es auf der Homepage. Darüber hinaus empfehle der Kreis auch den Trägern der übrigen Schulen dringend, ebenfalls geschlossen zu halten. Detaillierte Informationen dazu müsse man aber bei der jeweiligen Schule erfragen.

Der Ahr-Kreis appelliert auch an alle Eltern von Kita-Kindern am Donnerstag ebenfalls vom Kita-Besuch abzusehen und die Kinder zu Hause zu betreuen. Nur in absolut dringenden Fällen könne mit der jeweiligen Kita Kontakt aufgenommen und über eine Notbetreuung gesprochen werden.

Andere Schulen im Norden von Rheinland-Pfalz bleiben auf

Andere Schulen in der Region bleiben am Donnerstag trotz des Sturms größtenteils offen – das hat eine Stichprobe des SWR ergeben. Man werde sich an die Vorgaben der Landesregierung halten, heißt es dort übereinstimmend. Demnach müssen die Eltern entscheiden, ob sie ihren Kindern trotz des Sturms den Weg zur Schule zumuten wollen, heißt es beispielsweise von der Grundschule St. Castor in Koblenz. Auch die Goethe Realschule Plus in Koblenz handhabt das so.

Die Grundschule Sonnenlandschule in Neuwied geht aber davon aus, dass es für die Kinder sicher ist, wenn die Eltern sie mit dem Auto zur Schule bringen. Auch die Grundschule Hachenberg-Altstadt hat den Eltern nach eigenen Angaben mitgeteilt, sie sollten am Donnerstagmorgen selbst entscheiden. Eine Notbetreuung gebe es in jedem Fall.