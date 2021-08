per Mail teilen

Nach der Streikankündigung der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen erste Informationen zum Ersatzfahrplan für den Fern- und Regionalverkehr veröffentlicht. Reisende sollten sich laut Bahn zudem in der Bahn-App über geänderte Verbindungen informieren. Die Deutsche Bahn will während des fünftägigen Streiks im Fernverkehr ein Viertel der Züge fahren lassen. Im Regionalverkehr und bei den S-Bahnen handle es sich gut um 40 Prozent.

Betroffen ist laut Bahn auch der internationale Fernverkehr. Hier können Züge auf den Strecken Frankfurt-Köln-Brüssel und Frankfurt-Köln-Amsterdam ausfallen.

Entschädigungsansprüche können nach Angaben des Unternehmens online über das Kundenkonto oder mit dem Fahrgastrechte-Formular per Post beantragt werden.

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL beginnt im Personenverkehr am Donnerstag um 2:00 Uhr.