Street Art in Koblenz: Edgar Müller malt Riesen-3D-Gemälde

Die täuschend echt wirkenden Kunstwerke von Edgar Müller sorgen weltweit für Aufsehen. Am Montag legt der in Bad Ems lebende Street-Art-Künstler auf dem Koblenzer Zentralplatz los.

Der international bekannte Street-Art-Künstler Edgar Müller beteiligt sich in diesem Jahr an der Veranstaltungsreihe "Koblenzer Wochen der Demokratie". Dabei bemalt er von Montagmittag an nach eigenen Angaben eine etwa 50 bis 60 Quadratmeter große Folie, die auf dem Straßenbelag vor dem Forum angebracht wird. Am Mittwoch soll das 3D-Kunstwerk fertig sein. Nach Angaben der Stadt ist es bis zum 22. September zu sehen.

3D-Kunstwerk in Koblenz bis zum 22. September zu sehen

Edgar Müller ist bekannt für seine großen Bilder auf dem Straßenbelag, die bei Passanten die Illusion hervorrufen, etwa über eine Gletscherspalte zu laufen. Auf dem Koblenzer Zentralplatz arbeitet der Street-Artist nach seinen Angaben an einem Gemälde, dass unter anderem an einem tiefen Wasserfall zeigen wird. Edgar Müller sagte dem SWR, die Passanten könnten sich vor Ort darüber informieren, wie sein 3D-Kunstwerk in den Kontext der Veranstaltungsreihe "Koblenzer Wochen der Demokratie" passt.

Bevor er am Montagmittag mit dem Malen anfängt, hat Edgar Müller den Platz vor dem Koblenzer Forum mit einer Schutzfolie beklebt, um nicht die Steine zu bemalen. SWR

"Koblenzer Wochen der Demokratie" gehen am 1. Oktober zu Ende

Die Veranstaltungsreihe "Koblenzer Wochen der Demokratie" läuft noch bis zum 1. Oktober. Es gibt noch es zahlreiche Veranstaltungen, die sich mit demokratischen Grundwerten beschäftigen: Besucher können sich an Lesungen, Diskussionen, Mitmachaktionen, Filmvorführungen oder Stadtrundgängen beteiligen. Die Veranstaltungsreihe steht in diesem Jahr unter dem Motto "Krieg und Frieden in der Demokratie".

Am 1. Oktober soll es auf der Festung Ehrenbreitstein einen gemeinsamen Abschluss geben, bei dem die Koblenzer Friedensglocke enthüllt werden soll. Die Koblenzer Wochen der Demokratie wurden 2018 zum ersten Mal veranstaltet