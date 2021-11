Alle Notrufnummern wieder erreichbar

Auch im Norden von Rheinland-Pfalz sind die Notrufnummern nach dem vorübergehenden Ausfall am Donnerstagmorgen wiederhergestellt. Nach Angaben der Stadtverwaltung Koblenz müssen die Feuerwehrgerätehäuser nicht mehr personell besetzt werden. Auch im Kreis Mayen-Koblenz und in Mayen sind die Notrufnummern 110 und 112 wieder erreichbar. Am frühen Donnerstagmorgen gab es bundesweit Ausfälle bei den Notrufnummern der Polizei und der Feuerwehr. Deshalb waren zeitweise die Feuerwehrgerätehäuser etwa in Koblenz und Mayen besetzt worden, als Anlaufstelle in Notfällen.